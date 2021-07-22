الرئيس الإيراني: الاحتجاجات بسبب نقص المياه "مشروعة"

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المظاهرات التي تحتج على نقص المياه في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية مشروعة، لكنه حذر من أنها يمكن أن تتصاعد.

وقال الرئيس المنتهية ولايته في بيان، الخميس: "رغم شرعية احتجاجات أهالي محافظة خوزستان، يجب ألا يسمحوا لأعداء إيران باستغلالها سياسيا".

وطالب روحاني المتظاهرين بأن ينأوا بأنفسهم عن "الأشرار" المستعدين لاستخدام العنف والذين لديهم أهداف مختلفة تماما عن أهداف المتظاهرين السلميين، وذلك في الرسالة التي نشرت على موقع الديوان الرئاسي الإيراني.

ومنذ الأسبوع الماضي، تكررت الاحتجاجات ضد نقص المياه في عدة بلدات في محافظة خوزستان، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة تلقي طهران باللوم فيها على من تصفهم بـ"مثيري الشغب والإرهابيين المعادين للثورة".

وبحسب الأرقام الرسمية، لقي اثنان على الأقل من المتظاهرين ورجل شرطة حتفهم وأصيب العشرات. ومع ذلك، يقول شهود عيان إن عدد القتلى والإصابات أعلى من ذلك بكثير.

وتردد أنه تم القبض على العديد من المتظاهرين بعد أن رددوا هتافات تنتقد الحكومة.

يعد نقص المياه في إيران أمرا شائعا بسبب موجات الجفاف المتكررة، لكن خوزستان تضررت بشدة هذا العام، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

ويواجه روحاني اتهامات بعدم تجديد البنية التحتية للمياه التي عفا عليها الزمن في السنوات الثماني الماضية. لكنه ألقى باللوم على الأزمة الاقتصادية التي سببتها العقوبات الأمريكية.