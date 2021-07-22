وفاة 17 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة تونس

تونس- (بي بي سي):

قال الهلال الأحمر التونسي، أمس الأربعاء، إن 17 مهاجرا بنغاليا، على الأقل، غرقوا بعد تحطم قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل أكثر من 380.

وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنجلاديش.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.