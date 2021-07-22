ميركل: اتفاقنا مع واشنطن بشأن "نورد ستريم2" خطوة جيدة

برلين- (د ب أ):

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" بأنه خطوة جيدة.

ولكن في الوقت ذاته أشارت ميركل اليوم الخميس في برلين إلى أن الاتفاق لم يشمل كل الخلافات، موضحة أنها محاولة لوضع شروط محددة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا يجب أن يتم تنفيذها.

وأكدت المستشارة الألمانية أنه من المهم للغاية أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز وألا تتعرض أوكرانيا لوضع خطير.

ولكنها أشارت إلى أنه تم إبرام الاتفاق مع الحكومة الأمريكية وأن الكونجرس الأمريكي مؤسسة أخرى.

وهناك كثيرا من الأصوات داخل الكونجرس تنتقد خط أنابيب الغاز الذي من شأنه نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا دون المرور عبر أوكرانيا.

وقالت ميركل إن روسيا أعلنت بشكل واضح أنه ليس مقررا "استخدام الطاقة بصفتها سلاحا"، موضحة أنه يتم التعامل مع تصريح روسيا على محمل الجد، ولكن أكدت أن المرء لن يكون أعزلا تماما، وأشارت في هذا السياق إلى إمكانات فرض عقوبات.