عدد سكانها 10 ملايين.. إغلاق مدينة صينية بعد اكتشاف 17 إصابة بكورونا

وكالات:

منعت السلطات الصينية المختصة سكان مدينة نانجينج، شرقي البلاد، من مغادرتها إلا بعد إظهارهم نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات فرضت إغلاقا على المدينة الصينية البالغ عدد سكانها، 9.3 مليون نسمة، عقب اكتشاف 17 إصابة بكوفيد 19 بين عمال النظافة فيها.

وأعلنت السلطات في نانجينج أنها ستجري اختبارات فحص كورونا لجميع سكانها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحالات التي جرى تأكيد إصابتها قد كشفت خلال الفحوصات الروتينية التي تجرى على العمال والموظفين في مطار المدينة.

وحتى يوم الثلاثاء، جرى عزل أكثر من 157 شخصًا كانوا اختلطوا مع المصابين.

كما أعلنت السلطات في المدينة أنه لا ينبغي لأحد مغادرة مغادرتها ما لم يتمكن من تقديم نتيجة اختبار سلبية للفيروس خلال الـ 48 ساعة الماضية، طالبة من الجميع عدم السفر إلا للحالات القصوى.

ونُشرت نقاط التفتيش في جميع أنحاء المدينة مرة أخرى للتحقق من درجة حرارة الجسم، فيما جرى إلزام الصيدليات تسجيل بيانات أي شخص يشتري عقاقير خافضة للحرارة.

وحرصت المدينة على منع التجمعات العامة، وإغلاق أماكن الترفيه المغلقة، فيما جرى إيقاف المدارس الصيفية والجامعات الحكومية حتى إشعار آخر.