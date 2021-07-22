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قصف تركي لمواقع لحزب العمال في إقليم كردستان العراق

12:45 م الخميس 22 يوليه 2021
قصف تركي لمواقع لحزب العمال في إقليم كردستان العراق

قصف تركي

بغداد- (د ب أ):

جددت الطائرات التركية، الخميس، قصفها لمناطق في ناحية جمانكى التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق .

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن طائرات تركية قصفت ولعدة مرات صباح اليوم مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية بيركيات ضمن حدود ناحية جمانكى بقضاء العمادية دون التمكن من معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وبدأ الجيش التركي في 23 أبريل الماضي عمليات عسكرية لضرب أهداف لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة الحزب المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قُتل حوالي 40 ألف شخص.

قصف تركي إقليم كردستان العراق حزب العمال

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