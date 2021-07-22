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رئيس جنوب أفريقيا السابق المسجون يحضر جنازة شقيقه

12:41 م الخميس 22 يوليه 2021
رئيس جنوب أفريقيا السابق المسجون يحضر جنازة شقيقه

جاكوب زوما

جوهانسبرج- (د ب أ):

منحت إدارة السجون في جنوب أفريقيا الرئيس السابق جاكوب زوما تصريحا للخروج من السجن، الخميس، لحضور جنازة شقيقه الأصغر، بحسب وكالة الأنباء الجنوب أفريقية الرسمية.

وكان صدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق زوما (79 عاما) في 7 يوليو بعدما أدين بازدراء المحكمة. وأثار سجنه تظاهرات تحولت إلى احتجاجات عنيفة أسفرت عن وفاة 215 شخصا.

وسوف يحضر زوما اليوم الخميس جنازة شقيقه الأصغر مايكل الذي توفى أوائل الشهر الجاري بسبب ما تردد عن معاناة مع المرض لفترة طويلة.

جاكوب زوما جنوب أفريقيا جنازة شقيق جاكوب زوما السجن

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