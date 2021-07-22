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الصحة العالمية: ثلثا الوفيات غرقا بالعالم تحدث في آسيا والمحيط الهادئ

11:46 ص الخميس 22 يوليه 2021
الصحة العالمية: ثلثا الوفيات غرقا بالعالم تحدث في آسيا والمحيط الهادئ

منظمة الصحة العالمية

مانيلا- (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن ما يقرب من ثلثي حالات الوفاة غرقا في العالم تحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الخطورة بسبب الفيضانات العارمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرين إقليميين بشأن الوقاية من الغرق، إن الغرق تسبب في مقتل أكثر من 144 ألف شخص في آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2019، ممثلا بذلك 61 بالمئة من حالات الوفاة حول العالم.

ومن جانبه، قالت بونام خيترابال سينج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا، إنه "على الرغم من فقد الكثير من الأرواح سنويا، يظل الغرق يمثل تهديدا غير معروف إلى حد كبير للصحة والرفاهية".

وأضافت: "نحتاج إلى العمل في جميع القطاعات من أجل تطوير خطط وسياسات وطنية لسلامة المياه، وتنفيذ تدخلات مجربة ومنخفضة التكاليف لسلامة المياه، بهدف تجنب حوادث الغرق وإنقاذ الأرواح".

جدير بالذكر أن 33 بالمائة من أصل 70 ألفا و34 ضحية غرق في عام 2019، في منطقة جنوب شرق آسيا التي تشمل 11 دولة، كانت من الأطفال دون سن الـ 15 عاما.

منظمة الصحة العالمية مانيلا منطقة آسيا الفيضانات

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