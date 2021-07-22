هيونداي تحقق أكبر أرباحها منذ 7 سنوات خلال الربع الثاني

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تحقيق أكبر أرباح لها منذ سبع سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل المبيعات القوية لسياراتها الفارهة التي تحمل العلامة التجارية جينسيس وسيارتها الكهربائية إيونيك5.

وحذرت الشركة الكورية جنوبية من تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية على نتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

فيما بلغت أرباح تشغيل الشركة الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي 89ر1 تريليون وون (64ر1 مليار دولار) مقابل 590 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أكبر أرباح ربع سنوية منذ الربع الثاني من 2014.

كما جاءت الأرباح متفقة مع تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانت 9ر1 تريليون وون.

كانت هيونداي قد أوقفت الإنتاج مؤقتا في مصانعها حول العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات.

ولتقليل تأثير هذه الأزمة على نتائجها قللت هيونداي إنتاجها من السيارات الأقل شعبية مثل سوناتا الصالون.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر أداء شركات السيارات في العالم بارتفاع أسعار المواد الخام مثل المطاط والصلب.