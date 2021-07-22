إيران تبدأ تحميل أول شحنة نفطية من ميناء خليج عمان

بيروت- (د ب أ):

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه في حفل افتتاح خط الأنابيب الجديد جوره جاسك الذي بثه التليفزيون الحكومي إن إيران بدأت تحميل أول صادرات نفطية لها من ميناء خليج عمان، الخميس.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر قادر على تحميل 300 ألف برميل في اليوم، وهو ينقل النفط من محافظة بوشهر إلى محطة التصدير في محافظة هرمزجان.

وتمثل الشحنة أول تصدير نفط إيراني من خارج الخليج ومضيق هرمز.