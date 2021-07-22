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انفجار ضخم يضرب وسط غزة.. وأنباء عن ضحايا وإصابات (صور وفيديو(

10:01 ص الخميس 22 يوليه 2021
انفجار ضخم يضرب وسط غزة.. وأنباء عن ضحايا وإصابات (صور وفيديو(

انفجار غزة

وكالات:

هز انفجار ضخم، صباح الخميس، وسط مدينة غزة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى فضلًا عن إلحاق أضرار بمحلات تجارية.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن الانفجار وقع في منطقة "سوق الزاوية" بمدينة غزة، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار.

وأضافت أن قوات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف تتعامل مع الحادث، لإخلاء المصابين والتحقيق في أسباب الانفجار.

وشوهدت أعمدة دخان الانفجار من مناطق بعيدة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات من مكان الحادث، حيث يظهر الدمار الذي سببه الانفجار.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الدفاع المدني في قطاع غزة، فإن الانفجار ناتج عن حريق في مبنى أسفله محل لتعبئة الغاز مكون من ثلاثة طوابق، بمنطقة سوق الزاوية، بشرق مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الانفجار خلف دمارا كبيرا بمنطقة "عمر المختار" في غزة، وأن سيارات الشرطة وطواقم الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث.

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