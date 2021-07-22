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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حمص

09:35 ص الخميس 22 يوليه 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حمص

الجيش السوري

دمشق- أ ش أ:

تصدت قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن إسرائيل نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص، وتصدت القوات الجوية السورية لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

كانت قوات الدفاع الجوي السورية تصدت قبل يومين لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

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الجيش السوري عدوان إسرائيلي ريف حمص الدفاعات الجوية السورية

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