ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة

واشنطن- أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و126 ألفا و555 حالة.