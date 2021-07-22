ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة
واشنطن- أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و126 ألفا و555 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان