Masrawy logo white

ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة

09:34 ص الخميس 22 يوليه 2021
ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة

كورونا في العالم

واشنطن- أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 191 مليونا و963 ألفا و692 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و126 ألفا و555 حالة.

هذا المحتوى من

إصابات كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا ارتفاع إصابات كورونا

الخبر التالى:

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حمص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا