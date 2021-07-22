بايدن يتوقع تلقي الأطفال دون سن 12 عاما لقاح كورونا "قريبا"

واشنطن (د ب أ)-

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون الأطفال دون السن 12 عاما مؤهلين قريبا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة"سي إن إن" الأمريكية أن العلماء "يجرون الدراسات والاختبارات الآن، وسيتخذون القرار الآن".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا إن العلماء يطورون اللقاحات ويحاولون معرفة ما إذا كان هناك لقاح يؤثر على طفل واحد في هذا العمر دون الآخر، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في هذا الشأن.

واستطرد قائلا: "إنهم لا يعدونني بأي تاريخ محدد ، لكن توقعي ، بالتحدث إلى مجموعة العلماء الذين جمعناهم معًا ... بالإضافة إلى آخرين في هذا المجال ، هو أنه في وقت ما ، ربما في بداية العام الدراسي ، في نهاية (آب) أغسطس ، أو بداية (أيلول) سبتمبر، أو بداية (تشرين أول) أكتوبر، سيحصلون على الموافقة النهائية".

وتطرق بايدن إلى العدد المتزايد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، قائلا إن الوباء أصبح الآن مصدر قلق لأولئك الذين لم يتلقوا لقاحًا.

وفي آيار/مايو الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح تحالف شركتي فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا. ولا يوجد حاليًا لقاح متاح للأطفال دون سن 12 عامًا.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء مراجعة الأولوية للقاح فايزر/بيونتيك لهذه الفئة الأسبوع الماضي ، حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مسؤولًا في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اقترح قرارًا بشأن الموافقة الكاملة على الأرجح لاستخدام اللقاح في غضون شهرين.

وبدأت شركة مودرنا الأمريكية أيضًا في تقديم البيانات للموافقة على لقاح فيروس كورونا المكون من جرعتين للأطفال، ومن المتوقع أن تسعى شركة جونسون آند جونسون للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء.