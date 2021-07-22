Masrawy logo white

إيلون ماسك يجدد دعمه للتعامل بالعملات المشفرة

08:16 ص الخميس 22 يوليه 2021
إيلون ماسك يجدد دعمه للتعامل بالعملات المشفرة

إيلون ماسك

نيويورك (د ب أ)-

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية " تسلا" إيلون ماسك عن دعمه مجددا للتعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

وجدد ماسك خلال فعاليات مؤتمر الصناعة الذي عقد أمس الأربعاء تحت عنوان "ذا بي وورد" تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة البيتكوين على الرغم من المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة.

وأضاف ماسك أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة البيتكوين كوسيلة للدفع. وأشار إلى أن شركته "سبيس إكس" تمتلك عملات بيتكوين ولا خطط لديه لبيعها.

ومع ذلك، شدد ماسك مرة أخرى على أن البصمة البيئية لعملة البيتكوين يجب أن تتحسن.

واختتم ماسك تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب أن تأتي 50% على الأقل من الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية تعدين البيتكوين من موارد متجددة.

إيلون ماسك العملات المشفرة البيتكوين شركة تسلا

الخبر التالى:

بايدن يتوقع تلقي الأطفال دون سن 12 عاما لقاح كورونا "قريبا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -8 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا