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الأكثر منذ ٦ أشهر.. طوكيو تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا اليومية

12:43 ص الخميس 22 يوليه 2021
الأكثر منذ ٦ أشهر.. طوكيو تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا اليومية

أرشيفية

اليابان - (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية الأربعاء، تسجيل أكثر من 4900 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل الإجمالي إلى أكثر من 848 ألف حالة.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه) أن العاصمة طوكيو وحدها سلجت اليوم 1832 إصابة جديدة بكورونا، مضيفة أن هذا الرقم هو الأكبر منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة.
وتابعت الهيئة قائلة إن عدد الحالات في طوكيو يزداد أسبوعاً بعد الآخر خلال الـ 32 يوم الأخيرة.
وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس وصل بذلك في طوكيو إلى 193 ألفا و62 شخصا.

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طوكيو فيروس كورونا اليابان حالات وفاة

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49

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8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

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