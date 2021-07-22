الجيش اليمني يستعيد مواقع من قبضة الحوثيين في البيضاء

صنعاء - (د ب أ)

أكد مصدر محلي يمني، الأربعاء، استعادة قوات الجيش الحكومي السيطرة على بعض المواقع بمديرتي ناطع والنعمان بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، من قبضة مسلحي الحوثيين.

وقال مسعد الصلاحي، مدير مديرية الناطع بالبيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش استعادة السيطرة على بعض المواقع بمديريتي ناطع والنعمان، بعد معارك عنيفة دارات بين الجانبين.

وأشار الصلاحي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من مليشيا الحوثي، وأسر 15 آخرين.

وأكد المسؤول المحلي أن المعارك ستستمر إلى أن يستعيد الجيش كافة المواقع التي استولى عليها الحوثيون.

وفي وقت سابق اليوم، دفع الجيش الحكومي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديريتي ناطع والنعمان، عقب هجوم حوثي واسع تمكن فيه الحوثيون السيطرة على اجزاء واسعة من تلك المواقع.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين الجانبين، بعد أن بدء الجيش الحكومي عملية عسكرية أطلق عليها "النجم الثاقب" لاستعادة محافظة البيضاء الاستراتيجية من قبضة الحوثيين.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء محافظة البيضاء منذ انقلابهم على السلطة عام 2014، فيما لم تصدر الجماعة أي تعليق حول الخسائر التي تلقتها خلال هذه الاشتباكات.