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"فايزر" تتفق على إنتاج لقاحات كورونا في جنوب أفريقيا

11:39 م الأربعاء 21 يوليه 2021
"فايزر" تتفق على إنتاج لقاحات كورونا في جنوب أفريقيا

لقاح فايزر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إنتاج اللقاحات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذا يعني أن لقاح شركة "فايزر" سيتم تصنيعه لأول مرة في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أن ذلك ربما يزيد من قدرة القارة على مواجهة الفيروس.

وأكدت أن الشركة الأمريكية اتفقت مع شركة أخرى في جنوب أفريقيا على نقل المعدات التكنولوجية اللازمة لإنتاج اللقاح.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن اللقاحات من المقرر أن يتم بيعها للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، حيث من المقرر أن يتم إنتاج 100 مليون جرعة من اللقاحات على الأقل في العام.

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