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الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون نقاش خطة البنية التحتية مؤقتًا

10:52 م الأربعاء 21 يوليه 2021
الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون نقاش خطة البنية التحتية مؤقتًا

مجلس الشيوخ الأمريكي


واشنطن - (د ب أ)

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن خطة بنية تحتية واسعة لم تكتمل بعد، ورفضوا جهد زعيم الأغلبية تشاك شومر للاستمرار فيها، بينما يكافح المفاوضون من كلا الحزبين لاستكمال تفاصيل حزمة الـ 579 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويقل عدد الأصوات التي كانت 49 مقابل 51 صوتا بفارق كبير عن 60 صوتا مطلوبة لبدء المناقشة. وحول شومر تصويته إلى "لا" حتى يتمكن من الدعوة لمناقشة مشروع القانون مجددا.

وقال الجمهوريون الوسطيون المشاركون في المفاوضات إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لصياغة التفاصيل. وقالوا إنه بحلول أوائل الأسبوع المقبل، يجب أن يكون هناك عدد كاف من الأصوات لطرح الاقتراح.

مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريون البنية التحتية

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