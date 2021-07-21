بقيمة 15 مليون دولار.. الإمارات تختبر طريقة للاستمطار لمواجهة ارتفاع الحرارة (فيديو)

وكالات:

اختبرت الإمارات طريقة جديدة لصناعة الأمطار أو ما يعرف بـ"الاستمطار" عن طريق إطلاق طائرات مسيرة "درونز" التي تطلق بدورها شحنات كهربائية في السحاب المنخفض في الجو، في مسعى جديد منها للتغلب على درجة حرارة الجو التي تتجاوز الـ50 درجة.

وتُعد الإمارات إحدى أكثر دول العالم التي تعاني الجفاف، وتأمل أن تساعدها تلك التقنية في زيادة هطول الأمطار السنوية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مقاطع فيديو لطريقة الاستمطار التي بدأت الإمارات في تجربتها مؤخرًا، هطول الأمطار التي تصاحب الرياح الموسمية على الطرق السريعة.

وتُعد التجربة الجديدة التي أجرتها الإمارات جزءًا من مبادرة يديرها المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقيمة 15 مليون دولار، تقدم كمنح للأفكار والاقتراحات التي تقدم في هذا الشأن.

ويقول المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن هطول الأمطار قد تم تعزيزه من خلال تقنية تُعرف باسم استمطار السحب، والغرض منها هو زيادة التكثيف على أمل أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.

ويقوم المشروع الجديد لإنشاء المطر باستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، في إطار الأبحاث التي يقودها خبراء في جامعة ريدينج في المملكة المتحدة.

وكان فريق من العلماء في جامعة ريدينج اقترح الفكرة في البداية في 2017. وبدأ الفريق بنمذجة سلوك السحب. ووجدوا أنه عندما يكون للقطرات السحابية شحنة كهربائية موجبة أو سالبة، فمن المرجح أن تندمج القطرات الأصغر، وتنمو لتصبح قطرات مطر كبيرة.

وكثف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، جهوده لتطوير عملية الاستمطار خلال السنوات الماضية، وبدأت عملية الاستمطار في الإمارات عام 2000 بشراكة أمريكية.