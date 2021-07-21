مسؤول سعودي ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات
السعودية - (أ ش أ)
نفى مسؤول سعودي المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.
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