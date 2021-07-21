مسؤول سعودي ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات

السعودية - (أ ش أ)

نفى مسؤول سعودي المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.