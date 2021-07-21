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المبعوث الأممي يدعو الليبيين لمواصلة مسيرة السلام وإنهاء الانقسامات

10:16 م الأربعاء 21 يوليه 2021
المبعوث الأممي يدعو الليبيين لمواصلة مسيرة السلام وإنهاء الانقسامات

يان كوبيش

ليبيا - (أ ش أ)

دعا المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش جميع القادة والمؤسسات الليبية، إلى تكثيف الجهود لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم، والعمل على إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها.

ودعا كوبيش - في رسالة وجهها إلى الليبيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك - جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسة إلى صون ما جرى تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وشدد المبعوث الأممي - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - على ضرورة العمل معاً بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاهية الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة.

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يان كوبيش ليبيا أزمة ليبيا

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