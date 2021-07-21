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مفوض روسي: أوكرانيا تكثف عملياتها العسكرية في منطقة دونباس

09:56 م الأربعاء 21 يوليه 2021
مفوض روسي: أوكرانيا تكثف عملياتها العسكرية في منطقة دونباس

علم أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

قال المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة لتسوية النزاع في أوكرانيا بوريس جريزلوف إن كييف تكثف عملياتها العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف جريزلوف وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن "سلطات كييف تكثف العمليات العسكرية بما في ذلك ضد المدنيين. ومؤخرا في 16 يوليو، نفذ العسكريون الأوكرانيون عملا استهدف خطا للغاز بمنطقة بوديونوفسكي في دونيتسك".

وأشار المفوض الروسي أن "السلطات الأوكرانية ترفض تنفيذ الالتزامات باستعادة الروابط الاجتماعية والاقتصادية مع دونباس، ولا تزال دونيتسك ولوجانسك تحت الحصار الاقتصادي"، مشيرا إلى أن كييف تحاول أيضا تحريك خط التماس باتجاه الشرق.

وأعرب جريزلوف عن ثقته بأن تنفيذ اتفاقيات مينسك، بما في ذلك وقف إطلاق النار والحوار السياسي بين كييف ودونباس، يبقى الطريق الوحيد لتسوية النزاع في أوكرانيا.

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منطقة دونباس أوكرانيا روسيا

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