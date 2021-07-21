نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور الصين وسلطنة عمان الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تجري ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي زيارة للصين خلال يومي 25 و 26 يوليو الجاري ثم لسلطنة عمان يوم 27 من الشهر نفسه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي اليوم - أن شيرمان ستلتقي، خلال زيارتها للصين ، بعدد من المسئولين من بينهم وانج يي مستشار الدولة ووزير الخارجية.

وأوضح أن هذه المحادثات تعد جزءا من جهود تبذل حاليا لتفاهمات متبادلة مع مسئولي الصين ودفع المصالح والقيم الأمريكية قدما وإدارة العلاقات بين البلدين بصورة مسئولة.

ولفت إلى أن شيرمان ستبحث عددا من القضايا حيث لدى الولايات المتحدة دواع لقلق خطير بشأن تصرفات الصين، إلى جانب مناقشة قضايا تتوافق فيها مصالح الدولتين.

ونوه المتحدث إلى أن شيرمان ستلتقي، في سلطنة عمان، مع نائب وزير الخارجية الشيخ خليفة الحارثي لمناقشة تعزيز السلام والأمن في المنطقة والالتزام المشترك بين البلدين لدعم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.