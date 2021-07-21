Masrawy logo white

السودان: تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر

08:56 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السودان: تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر

الشرطة السودانية

السودان- (أ ش أ):

حررت الشرطة السودانية 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر كن في طريقهن لإحدى الدول العربية قادمات من دولة مجاورة.

وذكرت رئاسة الشرطة السودانية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن فريقًا ميدانيًا متخصصًا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكن في إحدى العمليات النوعية، من تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 14 و20 عامًا، وذلك بأحد الأحياء بمدينة القضارف (شرق السودان).

وأضاف البيان أن الشرطة تمكنت أيضًا من ضبط 3 من المتهمين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي، لافتًا إلى أن العملية بدأت حينما توفرت معلومات تفيد بوجود ضحايا اتجار بالبشر تم حبسهم بمنزل بأحد أحياء مدينة القضارف يستخدم لإخفاء ضحايا الاتجار بالبشر توطئة لتسفيرهم إلى الخرطوم ومنها إلى إحدى الدول الدول العربية عبر مطار الخرطوم.

وأوضح البيان أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ إبعاد الضحايا إلى دولتهم، وإخضاع المتهمين للتحريات لمعرفة ملابسات وأبعاد الجريمة.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة السودانية الإتجار بالبشر ضحايا الإتجار بالبشر السودان

الخبر التالى:

موسكو: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا في طاجيكستان وقرغيزستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. مباراة جالاتا سراي وأيندهوفن بأبطال أوروبا.. مصطفى محمد بديلاً

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا