ألمانيا وأمريكا تحققان اختراقا في النزاع بشأن خط الغاز "نورد ستريم 2"

واشنطن - (د ب أ)

قالت فيكتوريا نولاند الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى اختراق للوصول إلى تسوية لخلافاتهما بشأن خط أنابيب الغاز الجديد بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2".

وقالت نولاند أمام جلسة استماع في الكونجرس بواشنطن اليوم الأربعاء إنه سيتم تقديم الاتفاق رسميا في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة مازالت تشكك في مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمحت إلى استعدادها لتخفيف معارضتها للمشروع الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعرضه بشدة وفرضت عقوبات على الشركات المشاركة فيه.