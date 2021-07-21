Masrawy logo white

ألمانيا وأمريكا تحققان اختراقا في النزاع بشأن خط الغاز "نورد ستريم 2"

08:38 م الأربعاء 21 يوليه 2021
ألمانيا وأمريكا تحققان اختراقا في النزاع بشأن خط الغاز "نورد ستريم 2"

نورد ستريم 2

واشنطن - (د ب أ)

قالت فيكتوريا نولاند الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى اختراق للوصول إلى تسوية لخلافاتهما بشأن خط أنابيب الغاز الجديد بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2".

وقالت نولاند أمام جلسة استماع في الكونجرس بواشنطن اليوم الأربعاء إنه سيتم تقديم الاتفاق رسميا في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة مازالت تشكك في مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمحت إلى استعدادها لتخفيف معارضتها للمشروع الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعرضه بشدة وفرضت عقوبات على الشركات المشاركة فيه.

فيكتوريا نولاند نورد ستريم2 ألمانيا أمريكا

الخبر التالى:

اعتقال بريطاني في إسبانيا متورط في "هجوم تويتر الكبير"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا