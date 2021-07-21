"أسوشيتد برس": أرامكو تعرضت لابتزاز إلكتروني بقيمة 50 مليون دولار بعد تسرب بيانات

وكالات

ارتفع معدل هجمات الفدية الإلكترونية في العالم خلال الفترة الماضية، طالت بعضها شركات أمريكية كبرى وأخرى تسببت في إغلاق نحو 800 متجر من سلسلة متاجر سويدية، فيما تضررت شركات أخرى بالعالم بسبب هذا الهجوم.

وأقرت شركة النفط العملاقة "أرامكو" بتعرضها للابتزاز الإلكتروني وطلب فدية بقيمة 50 مليون دولار.

واعترفت الشركة السعودية لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، بحدوث تسرب لبياناتها.

وقالت "أرامكو" إنها علمت مؤخرًا بالإصدار غير المباشر لكمية محدودة من بيانات الشركة التي يحتفظ بها متعاقدون من أطراف ثالثة.

أرجعت الشركة السبب في تسرب البيانات الذي وصفته بأنه "محدود" إلى أحد المتعاقدين معها، ولم توضح ما إذا كان هذا المتعاقد تم اختراقه أم حدث التسرب عن طريق الخطأ.

وشددت على أن نشر بياناتها لم يكن بسبب اختراق في أنظمتها وأنها تواصل الحفاظ على وضع قوي للأمن السيبراني، وأن التسرب لم يؤثر على عملياتها.

وقالت "أسوشيتد برس" إنها توصلت لإحدى الصفحات عبر "الويب المظلم" (dark web) الذي يوفر إخفاء الهوية، واكتشفت أن المبتز كان يمتلك ما قيمته "1 تيرابايت" من بيانات أرامكو، وأنه لم يتضح بعد من يقف وراء محاولة الابتزاز.

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن الصفحة عرضت على أرامكو فرصة لحذف البيانات مقابل 50 مليون دولار في شكل عملات مشفرة.

يشار إلى أن "أرامكو" تعرضت لهجوم إلكتروني في 2012، بما عرف بفيروس "شمعون" الذي يحذف محركات الأقراص الصلبة، وأجبر الهجوم أرامكو على إغلاق شبكتها وتدمير أكثر من 30 ألف جهاز كمبيوتر.

وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على إيران في هذا الهجوم.

وفي 2017، تعرضت أجهزة مشروع "صدارة" المشترك بين أرامكو وشركة "دوا" الأمريكية، لأعطال بسبب هجوم مشابه لفيروس "شمعون".