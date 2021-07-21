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ولاية تكساس الأمريكية تسجل أول إصابة بسلالة "لامبدا"

08:00 م الأربعاء 21 يوليه 2021
ولاية تكساس الأمريكية تسجل أول إصابة بسلالة "لامبدا"

فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد نظام المستشفيات في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور" لامبدا" من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

وأكد مستشفى هيوستن ميثوديست، وهو نظام مستشفيات في تكساس يضم ثمانية مرافق، أول حالة بسلالة لامبدا أمس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتعد البيانات الموجودة حول سلالة "لامبدا" محدودة حاليًا، على الرغم من تصنيفها على أنها "سلالة مثيرة للاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية وتُصنف كـ"سلالة مثيرة للقلق" مثل سلالة دلتا.

تأتي أخبار هذه السلالة الجديد في تكساس وسط ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة، حيث صرح مسؤولو الصحة بأن سلالة دلتا شديدة العدوى أصبحت السلالة المُهيمنة لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، أمس الثلاثاء إن سلالة دلتا تمثل الآن أكثر من 80 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في الولايات المتحدة.

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فيروس كورونا كوفيد 19 سلالة لامبدا ولاية تكساس الأمريكية

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