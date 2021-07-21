Masrawy logo white

قلق دولي بعد تسريبات عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

08:00 م الأربعاء 21 يوليه 2021
قلق دولي بعد تسريبات عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

برنامج بيجاسوس

برلين - (د ب أ)

يتزايد القلق على الصعيد الدولي بعد سلسلة من التسريبات عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس".

ويهدف البرنامج، الذي أنتجته شركة إن إس او" للاستفادة من الثغرات الأمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات الخاصة.

وتشير التسريبات إلى أن برنامج بيجاسوس يستخدم على نطاق واسع من جانب أجهزة الاستخبارات في عدة دول ويستخدم في اختراق هواتف المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم.

وتضمنت قائمة أرقام الهواتف في قاعدة بيانات مسربة رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب صحيفتي لوموند الفرنسية والجارديان البريطانية.

وذكرت صحيفة الجارديان أن أرقام الهواتف المحمولة لـ13 رئيس دولة ورئيس حكومة أخرى كانت مدرجة على القائمة.

كما نفى المغرب اليوم الأربعاء، استخدامه لبرنامج بيجاسوس للتجسس على مواطنين ومسؤولين أجانب.

في إسبانيا، ذكرت صحيفة "البايس" اليومية الوطنية أن الحكومة الإسبانية ربما استخدمت برنامج بيجاسوس للتجسس على أربعة انفصاليين كتالونيين بارزين.

بيجاسوس برامج التجسس برنامج اسرائيلي الهواتف الذكية الثغرات الأمنية

الخبر التالى:

ولاية تكساس الأمريكية تسجل أول إصابة بسلالة "لامبدا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا