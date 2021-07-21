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العراق: تفشي سلالة "دلتا" بشكل سريع في محافظة السليمانية

07:03 م الأربعاء 21 يوليه 2021
العراق: تفشي سلالة "دلتا" بشكل سريع في محافظة السليمانية

العراق

العراق - (أ ش أ)

أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية في العراق اليوم الأربعاء، تفشي سلالة (دلتا) من فيروس كورونا بشكل سريع في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية إن فيروس كورونا من نوع دلتا في السليمانية يتفشى بشكل سريع.

وأشار إلى أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 8 مصابين بكورونا".

وسجلت محافظة السليمانية الثلاثاء الماضي أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة إلى أنها تقوم الآن بإجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الأشخاص.

هذا المحتوى من

العراق متحور دلتا فيروس كورونا السليمانية

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