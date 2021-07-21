Masrawy logo white

الهند تسجل أول حالة وفاة بسلالة "H5N1" إنفلونزا الطيور

07:01 م الأربعاء 21 يوليه 2021
الهند تسجل أول حالة وفاة بسلالة "H5N1" إنفلونزا الطيور

وكالات

سجلت الهند اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بسلالة "H5N1" من فيروس إنفلونزا الطيور، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقًا لـ"رويترز" توفي صبي يبلغ من العمر 11 عاما في الهند متأثرا بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N1" وهي أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، مما يسلط الضوء على خطر جديد محتمل لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

الهند إنفلونزا الطيور فيروس إنفلونزا الطيور سلالة H5N1

الخبر التالى:

العراق: تفشي سلالة "دلتا" بشكل سريع في محافظة السليمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا