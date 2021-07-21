الهند تسجل أول حالة وفاة بسلالة "H5N1" إنفلونزا الطيور

وكالات

سجلت الهند اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بسلالة "H5N1" من فيروس إنفلونزا الطيور، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقًا لـ"رويترز" توفي صبي يبلغ من العمر 11 عاما في الهند متأثرا بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N1" وهي أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، مما يسلط الضوء على خطر جديد محتمل لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.