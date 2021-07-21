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على طريقة "الإرهاب والكباب".. سجينان يحتجزان حارسين في السويد ويطالبان بفطائر بيتزا

06:42 م الأربعاء 21 يوليه 2021
على طريقة "الإرهاب والكباب".. سجينان يحتجزان حارسين في السويد ويطالبان بفطائر بيتزا

السويد

كوبنهاجن - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن سجينين بأحد السجون السويدية احتجزا حارسين كرهائن اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء "تي تي" ومحطة الإذاعة "إس في تي" ووسائل إعلام سويدية أخرى أنهما تحصنا في غرفة حراسة في سجن هالبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب ستوكهولم.

وبحسب التقرير، قام السجينان بتغطية كاميرات المراقبة وطالبا بطائرة مروحية، وذكرت صحيفة "افتونبلاديت" أن التقارير أفادت بأن الرهينتين رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانين بالقتل. وترددت تقارير أنهما كانا مسلحين بشفرات حلاقة.

في فترة ما بعد الظهر، وفقًا لإذاعة إس في تي وصحيفة "افتونبلاديت" طالب السجينان بضرورة حصول جميع النزلاء العشرين في جناحهما على فطائر بيتزا عليها طبقة من الكباب، وفي المقابل يمكن إطلاق سراح رهينة واحد.

وبعد ذلك بوقت قصير، أظهرت صور ضباط شرطة وهم يضعون عدة علب بيتزا في سيارة. وأكد مطعم البيتزا لوكالة "تي تي " أنه تم أخذ 20 بيتزا بالكباب.

وقالت الشرطة في البداية فقط إن عملية كبيرة كانت تجري في السجن وأن ضباطًا لهم صلاحيات خاصة كانوا في الموقع.

في فترة ما بعد الظهر، أكدوا على موقعهم على الإنترنت أن السجينين تحصنا في غرفة يوجد بها حارسان من حراس السجن. وقد بدأ التحقيق في الاختطاف.

ويحتوي سجن هالبي على 98 مكانًا في الدرجة الأمنية الأولى، وهو أعلى مستوى أمني للسجون السويدية ، وفقا لمصلحة التفتيش السويدية على السجون.

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