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السفير الأمريكي السابق لدى كابل: الحرب الأهلية بدأت في أفغانستان

06:40 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السفير الأمريكي السابق لدى كابل: الحرب الأهلية بدأت في أفغانستان

القوات الأمريكية في أفغانستان

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال السفير الأمريكي السابق إلى كابل ريان كروكر إن أفغانستان بدأت بالفعل حرباً أهلية، مشيراً إلى أن حركة طالبان تعمل في الوقت الحالي على السيطرة على بعض المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.

وأضاف كروكر خلال مداخلة على شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن أفغانستان تشهد إعادة تشكيل للميليشيات داخلها، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من هناك.

وأوضح أن أفغانستان تشهد أيضاً "إعادة تشكل ميليشيات طاجيكية" في الشمال، على حد تعبيره، مضيفاً أن "الحرب الأخيرة المقبلة بدأت بالفعل".

وحذّر كروكر من أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة من جانب جماعات مثل طالبان أو غيرها لم ينته بعد على الرغم من مرور عقدين من الزمن منذ إزالة حكم "طالبان".

وانتقد السفير الأمريكي السابق انسحاب بلاده من أفغانستان، قائلاً "تركنا ميدان المعركة، ولم نرد كسب الحرب بالتأكيد، وقد منحنا الميزات إلى خصومنا".

وشدد على أن هناك فراغاتٍ في العراق وأفغانستان ملأها "خصوم حكومات هذه الدول"، مضيفاً أن هذا يعني أن "الحرب العراقية لم تنته بعد" حتى عندما سحب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما آخر الجنود في عام 2011.

هذا المحتوى من

أفغانستان الحرب الأهلية الولايات المتحدة حركة طالبان

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