الخارجية الأمريكية: نأمل في سحب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقبلة

وكالات

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأربعاء أمام مجلس الشيوخ، إن بلادها تأمل في التوصل إلى سحب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأشارت إلى أن تركيا وروسيا تؤيدان سحب المرتزقة من ليبيا لكنهما تريدان القيام بذلك بشكل متزامن، لافتة إلى أن بلادها تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا.