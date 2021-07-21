Masrawy logo white

الخارجية الأمريكية: نأمل في سحب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقبلة

06:08 م الأربعاء 21 يوليه 2021
الخارجية الأمريكية: نأمل في سحب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقبلة

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأربعاء أمام مجلس الشيوخ، إن بلادها تأمل في التوصل إلى سحب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأشارت إلى أن تركيا وروسيا تؤيدان سحب المرتزقة من ليبيا لكنهما تريدان القيام بذلك بشكل متزامن، لافتة إلى أن بلادها تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا.

وزارة الخارجية الأمريكية ليبيا المرتزقة الانتخابات

الخبر التالى:

روسيا: يجب تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا بنسبة 80% حتى نوفمبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا