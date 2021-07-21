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الخارجية الأمريكية: ممارسات تركيا في فاروشا القبرصية تزعزع استقرار المنطقة

06:05 م الأربعاء 21 يوليه 2021
الخارجية الأمريكية: ممارسات تركيا في فاروشا القبرصية تزعزع استقرار المنطقة

ممارسات تركيا في فاروشا القبرصية تزعزع استقرار الم

وكالات

نددت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأربعاء أمام مجلس الشيوخ بقرار تركيا تجاه مدينة فاروشا القبرصية، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وقالت نولادن، في جلسة بشأن السياسة الأمريكية تجاه تركيا، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزم بالحفاظ على العقوبات المفروضة على أنقرة بسبب شرائها للصواريخ الروسية.

وعن القرار التركي بشأن الجزيرة القبرصية، حثت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أنقرة على العودة في قرارها، مشيرة إلى أن ممارسات تركيا في فاروشا تزعزع استقرار المنطقة.

وشدد على الحاجة إلى تسوية سلمية تنتهي بتوحيد جزيرة قبرص، مشيرة إلى أن إدارة بايدن ترفض حل الدولتين في قبرص ونعمل على قرار أممي بشأن ذلك.

تركيا فاروشا قبرص الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند

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