مجلة أمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اختارت مجلة "ذا تايم" الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عددا من مدن العالم، منها مدن: أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في أسبانيا.

يأتي اختيار مدينة القاهرة وفقا لهذا التصنيف؛ بسبب بناء المتحف المصري الكبير والذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.

وقد وقع اختيار مجلة "ذا تايم" على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم والتي قامت بها المجلة تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.