Masrawy logo white

مجلة أمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021

05:50 م الأربعاء 21 يوليه 2021
مجلة أمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021

القاهرة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اختارت مجلة "ذا تايم" الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عددا من مدن العالم، منها مدن: أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في أسبانيا.

يأتي اختيار مدينة القاهرة وفقا لهذا التصنيف؛ بسبب بناء المتحف المصري الكبير والذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.

وقد وقع اختيار مجلة "ذا تايم" على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم والتي قامت بها المجلة تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.

هذا المحتوى من

القاهرة الوجهات السياحية ذا تايم أفضل وجهات العالم

الخبر التالى:

الصين: موجة حارة ضربت مدينة تشنجتشو المنكوبة قبل تعرضها للفيضانات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا