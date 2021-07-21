الصحة العالمية: سلالة "دلتا" ستصبح المهيمنة خلال الأشهر المقبلة
وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف، الأربعاء أن السلالة المتحورة من كورونا "دلتا" التي ظهرت لأول مرة في الهند، ستصبح السلالة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكانت المنظمة حذرت الأسبوع الماضي من متحور جديد لكورونا يطلق عليه اسم "لامبدا" ويعتبر أشد شراسة وحيث شكل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.
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