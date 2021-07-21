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رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح موسم الحج

03:30 م الأربعاء 21 يوليه 2021
رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح موسم الحج

عادل بن عبد الرحمن العسومي

القاهرة - أ ش أ

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح موسم الحج لهذا العام، والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي لا تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وأشاد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء - بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج.

وأكد العسومي أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية، عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وتوجه رئيس البرلمان العربي، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان العربي عادل العسومي خادم الحرمين الشريفين موسم الحج محمد بن سلمان الملك سلمان

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