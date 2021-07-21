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مصر تعرب عن قلقها إزاء الإعلان عن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

03:04 م الأربعاء 21 يوليه 2021
مصر تعرب عن قلقها إزاء الإعلان عن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئياً، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنُب أية أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
مصر قبرص البحر المتوسط منطقة فاروشا

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