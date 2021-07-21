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السعودية تدشن مدينة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة

02:20 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السعودية تدشن مدينة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن

الرياض - (د ب أ):

دشن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في السعودية المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع "خادم الحرمين الشريفين" لتطوير المقار الأمنية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

ووفق الوكالة، تضم المدينة ميادين ومرافـق تعليمية متعددة تم تجهيزها بأحدث الأنظمة الذكية والتجهيزات الأمنية والوسائل التقنية بما يتناسب مع متطلبات المستويات التدريبية كافة على مختلف المهام الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال مواسم الحج والعمرة.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، في كلمة له خلال التدشين، أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات وقدرات قوات الأمن بما يمكنها من تنفيذ مهامها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب الحربي عن شكره للقيادة السعودية على دعمها واهتمامها بالقطاع الأمني، والذي قاد إلى تحقيق المملكة مستويات عالمية في الأمن والتقدم في عدد من المؤشرات الدولية المعنية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سعود قد تجول بالمدينة واطلع على نماذج من مبانيها ومرافقها.

عبد العزيز بن سعود بن نايف مكة العمرة الحج السعودية

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