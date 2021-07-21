Masrawy logo white

مسؤولة إغاثة: نستبعد العثور على أي ناجين آخرين من فيضانات ألمانيا

01:36 م الأربعاء 21 يوليه 2021
مسؤولة إغاثة: نستبعد العثور على أي ناجين آخرين من فيضانات ألمانيا

فيضانات ألمانيا

برلين - أ ش أ

قالت مسؤول بارزة في الوكالة الفدرالية الألمانية للإغاثة الفنية اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تعثر فرق الإنقاذ على أي ناجين آخرين بين أنقاض القرى التي دمرتها الفيضانات غرب ألمانيا.

وأوضحت سابين لاكنر، نائبة رئيس الوكالة، في تصريحات إعلامية أوردها موقع /ذا لوكال جيرماني/ الإخباري: "لا نزال نبحث عن الأشخاص المفقودين بينما نقوم بتنظيف الطرق وضخ المياه من الطوابق السفلية".

وقالت إن أي ضحايا آخرين يتم العثور عليهم الآن يكونون أمواتا على الأرجح.

ولقي ما لا يقل عن 170 شخصا مصرعهم وفقد الآلاف في فيضانات الأسبوع الماضي، وهي أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن.

هذا المحتوى من

فيضانات ألمانيا ألمانيا الفيضانات الوكالة الفدرالية الألمانية

الخبر التالى:

بطاقات ذكية وروبوتات... الحج "الرقمي" يواكب العصر ويكافح الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا