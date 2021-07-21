النمسا: الانتصار على كورونا لن يكون ممكنا إلا باستمرار توزيع اللقاحات

فيينا - أ ش أ

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج أن الانتصار على وباء كورونا لن يكون ممكنا إلا من خلال الاستمرار في توزيع اللقاحات على نطاق واسع.. مشيرا إلى أن الوضع في أوروبا على وجه الخصوص متميز للغاية لامتلاك جميع دول الاتحاد الأوروبي عددا كافيا من اللقاحات.

وقال شالينبرج - في تصريح اليوم الأربعاء عقب عودته من التشيك للمشاركة في اجتماع مجموعة "سنترال 5" - أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظرائه في دول المجموعة وهم: وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك والسلوفيني أني لوغار والتشيكي جاكوب كولهانيك والمجري بيتر سيجارتو.

وشدد الوزير على أن وزراء خارجية المجموعة اتفقوا على تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة جائحة كورونا وتحديد أولويات رئاسة سلوفينيا لمجلس الاتحاد الأوروبي وسبل توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي لتشمل دول غرب البلقان.

وأشار الوزير النمساوي إلى تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز تعاون بين دول الجوار في وسط أوروبا ضد جائحة كورونا.