وزير خارجية قطر يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة/واشنطن - (د ب أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية القطري اجتمع امس الثلاثاء في واشنطن، مع السيناتور بوب مينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور توم كوتون، والسيناتور جيم ريش و السيناتور بيل هاغرتي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، كلٌ على حدة.

ووفق البيان ، جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وحسب البيان ، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال الاجتماعات، بجهود دولة قطر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية القطري اجتمع مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في أفغانستان والعراق وسورية وفلسطين وإيران.

وقال عبد الرحمن آل ثاني إنه التقى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن لإجراء محادثات حول العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومستجدات القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة.