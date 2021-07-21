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مصرع 12 شخصًا وإصابة 5 في فيضانات الصين

09:22 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
مصرع 12 شخصًا وإصابة 5 في فيضانات الصين

فيضانات

بكين - أ ش أ:

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة النادرة والمستمرة على إقليم "خنان" الواقع وسط الصين.

قال مسؤولون صينيون - حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الأربعاء - إن الضحايا لقوا حتفهم بعدما غمرت مياه الفيضانات عربات مترو الأنفاق في مدينة "تشنغتشو" عاصمة الإقليم.

وذكرت حكومة تشنغتشو اليوم أنه تم نقل حوالي 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات كما تم إغلاق جميع محطات المترو في المدينة.​

هذا المحتوى من

فيضانات الصين أمطار غزيرة إقليم خنان

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