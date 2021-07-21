موريتانيا تسجل 176 إصابة بكورونا والإجمالي يقارب 23 ألفًا

نواكشوط - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة الفيروس في عموم البلاد إلى 22 ألفا و929 حالة إصابة.

وأوضحت الصحة الموريتانية في بيان مساء اليوم الثلاثاء أنه تم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 512 حالة وفاة.

وأفادت أيضا إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 20 ألفا و901 حالة شفاء.​