السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو
واشنطن - أ ش أ:
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على روسيا.
وقال أنطونوف - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "يبدو لي أن بعض الشخصيات السياسية تفضّل استغلال أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا، وتغيير السياسة الدولية المستقلة لروسيا، وسياساتها الاقتصادية".
وأضاف: "لا أفهم ما هي مصالح الإدارة الأمريكية في أوكرانيا البعيدة للغاية عنها.. لقد بحثت هذه المسألة مع الكثير من الساسة، وأحيانا، بعضهم لا يعرفون أين تقع أوكرانيا".
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