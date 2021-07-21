السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

واشنطن - أ ش أ:

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على روسيا.

وقال أنطونوف - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "يبدو لي أن بعض الشخصيات السياسية تفضّل استغلال أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا، وتغيير السياسة الدولية المستقلة لروسيا، وسياساتها الاقتصادية".

وأضاف: "لا أفهم ما هي مصالح الإدارة الأمريكية في أوكرانيا البعيدة للغاية عنها.. لقد بحثت هذه المسألة مع الكثير من الساسة، وأحيانا، بعضهم لا يعرفون أين تقع أوكرانيا".​