وزير الطاقة السعودي: خدمة الحجيج شرف.. ونبذل أقصى الجهود للتيسير عليهم

منى - أ ش أ:

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن خدمة الحجيج شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات القيادة السعودية تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.

جاء ذلك خلال تفقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز برفقة وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانيات التي تتيحها الدولة حرصاً منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، موضحا أن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجهاً الشركة بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات.

من جانبه، قال وزير الحج والعمرة إن قطاع الحج هو قطاع تشاركي ليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأضاف: "إننا نطمح دائمًا إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".