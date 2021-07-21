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قتلى في احتجاجات على نقص المياه في إقليم الأحواز بإيران

12:36 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
قتلى في احتجاجات على نقص المياه في إقليم الأحواز بإيران

أرشيفية

طهران - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن مظاهرات متزامنة اندلعت لليلة السادسة على التوالي في أكثر من 11 مدينة اجتجاجًا على نقص المياه رغم القمع الشديد في إقليم خوزستان، جنوب غربي إيران.
وذكر موقع "إيران انترناشونال" أن الاحتجاجات اندلعت رغم انتشار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية الإيرانية في مدن هذه المحافظة.
وقالت المصادر إنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأحواز ليل الثلاثاء، إن بالاضافة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، أطلقت الشرطة والحرس الثوري الرصاص الحي على متظاهرين في علوي وكمبلو ومندلي وعدة مناطق أخرى بالأهواز.
من جهته دعا غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال المظاهرات ضد نقص المياه جنوب غربي البلاد.
وقال محسني إجئي الثلاثاء، بحسب تقارير إعلامية، "على النيابة العامة التحقيق في الأحداث فورا وبصورة شاملة، بما في ذلك سبب الوفيات (بين المتظاهرين) والأضرار الأخرى".
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها بشكل غير مباشر بمقتل أكثر من شخص خلال الاحتجاجات، بعكس ما زعمت السلطات حتى الآن.
أفادت تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط المزيد من القتلى والجرحى، فضلاً عن العديد من الاعتقالات.
ونفت السلطات المحلية التقارير قائلة إنها مختلقة. وطالب محسني إجئي باستيضاح الأمر في أسرع وقت ممكن ومحاسبة الجناة.

نقص المياه إقليم الأحواز إيران احتجاجات الوحدات الأمنية

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