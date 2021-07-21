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بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن لبنان بسبب أنشطة مهددة للأمن القومي

12:18 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن لبنان بسبب أنشطة مهددة للأمن القومي

جو بايدن

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان لمدة سنة أخرى، بسبب استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأمريكي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأشار البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني الثلاثاء، إلى أن أنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة لاتزال مستمرة من إيران إلى حزب الله، وتشمل بعضها أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وأكد أن تلك العمليةت تشكيل تهديدًا غير عاديًا للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية.
وأرجع أنه لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 في 1 أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الأول من أغسطس المقبل لمدة سنة أخرى".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، توعد الثلاثاء، بالرد على أي "خرق" لسيادة بلاده يأتي من لبنان، حسبما ذكرت "العربية".
ووفقًا للعربية، قال كوخافي، إن "لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علنًا أو سرًا على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان".

جو بايدن حالة الطوارئ لبنان الأمن القومي الأمريكي

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