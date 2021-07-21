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الجيش الإسرائيلي يتوعد بالرد على أي خرق يأتي من لبنان

12:00 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
الجيش الإسرائيلي يتوعد بالرد على أي خرق يأتي من لبنان

رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي

وكالات

توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، بالرد على أي "خرق" لسيادة بلاده يأتي من لبنان، حسبما ذكرت "العربية".

ووفقًا للعربية، قال كوخافي، إن لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علنًا أو سرًا على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان.

هذا وتعرض منطقة وادي حامول بجنوب لبنان لقصف بـ12 قذيفة مدفعية من إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء دون إصابات أو أضرار.

أفيف كوخافي الجيش الإسرائيلي إسرائيل لبنان

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