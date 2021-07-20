انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة (فيديو)

وكالات

انهار سد في مدينة تشنغتشو وسط الصين بسبب الفيضانات، ولم ترد أنباء عن أضرار الحادث بعد، في مدينة يسكنها نحو ٧ ملايين نسمة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

بدوره رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان ووتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وغمرت المياه مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.

وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.

وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء