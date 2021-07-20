انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة (فيديو)
وكالات
انهار سد في مدينة تشنغتشو وسط الصين بسبب الفيضانات، ولم ترد أنباء عن أضرار الحادث بعد، في مدينة يسكنها نحو ٧ ملايين نسمة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
بدوره رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان ووتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.
وغمرت المياه مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.
وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.
وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء
郑州中原西路桃贾路交叉口，有若干车辆掉入塌方泥流中…#坐标郑州#河南 #暴雨 #特大洪灾 pic.twitter.com/Ht8T7YeEk5— 王译 (@wangyi09) July 20, 2021
郑州汉江路沁河路— 王译 (@wangyi09) July 20, 2021
大街上波涛汹涌…#坐标郑州#河南 #暴雨 #特大洪灾 pic.twitter.com/8nGSJr9bDR
#河南暴雨#坐标郑州— 王译 (@wangyi09) July 20, 2021
视频中人称，地铁12号线，平安大道和龙子湖西路交叉口作业面，发生塌方重大事故，吊车都掉到坑了去了…… pic.twitter.com/YGgChjAN0N
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